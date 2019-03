Andrés Velencoso: "Soy de hacer el desayuno a mi pareja, pero por la mañana voy muy dormido"

Andrés Velencoso ha dado algunos detalles sobre sus 'pequeñas manías' mañaneras. El modelo fue entrevistado en la presentación de Nespresso, campaña que ha protagonizado junto a Aida Artiles. Ya que el tema iba sobre desayunos, el novio de la actriz, Úrsula Corberó, reveló algún secretillo como este: "Soy más de hacer el desayuno antes de que me lo hagan, pero por la mañana voy muy dormido, no soy mucho de hablar".

El modelo también concretó un poco sobre qué tipo de desayuno le gusta más, aunque no sea muy parlanchín por las mañanas. Andrés tiene claro que quiere fruta, zumo, tostadas y café: "A todo el mundo nos gusta que nos hagan el desayuno, pero soy bastante de hacerlo. Siempre estoy con el zumo, las frutitas y yogures y tostadas, y sobre todo el café".

Aprovechando la situación, también hubo alguna pregunta sobre su novia, Úrsula, y el viaje a Nueva York que hicieron juntos, pero el modelo contestó: "Me gusta cogerme días, ahora he estado 5 días en casa, en Tossa, después si me voy a Italia a lo mejor me voy unos días al sur…". ¿Sólo o acompañado?