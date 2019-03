Andrés Velencoso publica una imagen con un gorro de lunares en la ducha

Andrés Velencoso ha publicado una imagen en Instagram en la que aparece saludando desde la ducha, hasta ahí no hay problema, la cosa es que el modelo posa con un gorro de ducha decorado con lunares de colores. El atractivo modelo mira a la cámara sonriendo y no es difícil adivinar quién le habría hecho la foto.

"Are you kidding me??", ha sido el comentario con el que el modelo ha publicado la imagen. Aunque seguro que la responsable de la foto es su novia Úrsula Corberó, el modelo prefiere mantener la privacidad en las redes sociales.

En cuanto al nombre del tatuaje que tiene en el pecho, que le hemos visto una y mil veces, todos nos preguntábamos quien sería Lucía, y resulta que es la madre del modelo. Su madre falleció en el año 2002, y desde ahí, Andrés lleva su nombre grabado literalmente en su pecho, cerca del corazón.