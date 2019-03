Andrés Velencoso prefiere un baño de espuma y una hamburguesa antes que asistir a la gala de los Premios Goya 2016

Desde que rompiera con Úrsula Corberó, Andrés Velencoso está rehaciendo su vida en Londres. Tras el fin de la relación, al modelo se le emparejó con su amiga Nieves Álvarez, con la que tuvo varias citas pero, al parecer, sólo con fines profesionales.

Ahora el modelo no para de publicar fotos de lo más íntimas en su perfil de Instagram, como la que sacó a la luz el pasado sábado en la que le pudimos ver dándose un baño de espuma y cenando una hamburguesa, junto al comentario: “It´s that Kind of night #goya2016”, dejando así claro que prefería este plan antes que asistir a los Goya.

No sabemos si porque no quería coincidir con Úrsula y con Nieves y así evitar las habladurías, ya que ambas asistieron a la gala, o porque simplemente no le apetecía. Lo que sí es cierto es que unos días antes pudimos verle charlando de lo más amigable con Kendall Jenner, cuando la modelo acudió a Barcelona a presentar su nueva campaña para Mango, e, incluso, le pidió el teléfono.