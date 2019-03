Andrés Velencoso y Nieves Álvarez vuelven a coincidir en Barcelona mienras Úrsula Corberó tiene una cita íntima

Tras el bombazo de que Andrés Velencoso y Úrsula Corberó acababan con su relación, Cuore volvió a sorprendernos la semana pasada con otra noticia: el modelo fue pillado cenando en un romántico restaurante de Girona junto Nieves Álvarez. De momento, ambos han optado por el silencio tras la revelación de sus citas secretas, pero fuentes cercanas a Nieves no han podido contenerse.

Al parecer, el primer encuentro que tuvieron en Barcelona el pasado mes de febrero por motivos de trabajo y aseguran que entre ellos solo hay una gran amistad. Sin embargo, no han hecho ninguna declaración acerca de su última cena en Girona, ¡qué sospechoso! Además, estos últimos días hemos podido volver a ver a Nieves por Barcelona, ¿qué haría por allí?

Lo que sí está claro es que Úrsula no se achanta ante los encuentros de su ex con la modelo, y cuando le preguntaron acerca de esta posible relación, su respuesta fue: "¿Por qué no se lo preguntáis a Andrés?". En cuanto a su estado de ánimo, la actriz también ha dejado caer una tajante respuesta: "Estoy bien. No me voy a morir, ni se acaba la vida". ¡Así se habla!

Y es que Corberó tiene un montón de amigos que la quieren y la apoyan en todo momento. Algunos más que otros, pues la citada revista ha pillado a la intérprete en una cita íntima de vino y cine junto a Rubén Vega, un reconocido fotógrafo con el que tanto Úrsula como Velencoso han trabajado anteriormente. La velada acabó de noche y cogidos del brazo… ¿habrá encontrado con quien curar sus penas?