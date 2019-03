Andrés Velencoso y Nieves Álvarez tienen una cita secreta

Andrés Velencoso y Nieves Álvarez tienen algo en común desde en este momento, y es que ambos están solteros y libres como el viento. Andrés estrenaba soltería hace pocas semanas tras saltar a la luz que había puesto punto y final a su relación con la actriz Úrsula Corberó. Nieves hace un poco más de tiempo, fue antes de verano cuando la modelo se separaba de su marido, el italiano Marco Severini, con el que tiene tres hijos y con quien estuvo casada doce años.

Al parecer, según informa el portal 'Vanitatis', las dos bellezas compartieron una cena juntos el pasado 5 de diciembre en la Costa Brava, de donde es natural Andrés. Concretamente la velada fue en el sofisticado restaurante Nomo, bajo el faro de Sant Sebastià, en Llafranc (Gerona). Un idílico lugar donde disfrutaron de alta cocina japonesa solo para dos y en la más estricta intimidad donde muy pocos podían molestarles.

No sabemos si pasó algo más entre ambos que compartir mantel pero al parecer tras culminar la cena salieron discretamente por la puerta de atrás del restaurante. Esta no es la primera vez que el modelo descubre los placeres de la Costa Brava a sus amigas. Así, hizo lo mismo con su ex, Úrsula, antes de romper con Kylie Minogue, en una de sus idílicas calas.

Después de este encuentro, Andrés subió una foto en Instagram de las vistas del faro de Sant Sebastià y otra donde aparecía él recién levantado en calzoncillos sobre la cama deshecha... ¡Qué sexy!