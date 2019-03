Andrés Velencoso: "Hay cosas que dicen las revistas que no son verdad y te duelen"

Desde que se hizo pública la ruptura de Úrsula Corberó y Andrés Velencoso, el mundo del corazón ha vivido todo un ajetreo: que si encuentros pasados y presentes entre el modelo y Nieves Álvarez, que si un supuesto romance de Úrsula con un fotógrafo, que si la posible relación de la actriz con Chino Darín… ¡Todo un culebrón! Ahora, Chance ha hablado con Velencoso acerca de sus últimas apariciones en las portadas, además de otros asuntos.

Ha sido en la Tribal Spirit The Secret Party de Mango, en la nueva Flagship Store de Barcelona, y el actor se ha mostrado bastante indiferente ante el hecho de que no paren de hablar de él en las noticias. Sin embargo, no pudo evitar poner un pequeño matiz al preguntarle si se ha vuelto impermeable: "De todo lo que se diga no, si hay cosas que no son verdad y te duelen, tampoco tanto, pero tampoco se puede hacer nada. La gente escribe lo que le dé la gana", ha comentado.

Asimismo, Andrés no ha querido hacer comentario alguno acerca de sus encuentros misteriosos con Nieves. Ante sus evasivas, el portal quiso conversar con él sobre otros temas, y comentó, por ejemplo, que las curvas de las Kardashian "sí que están bien" o que no ve realities en general, pero que de vez en cuando se engancha haciendo zapping. Todo ello porque Kendall Jenner estaba presente en el evento, ya que es imagen de la nueva camapaña de la firma de moda, y estuvo charlando con el modelo...