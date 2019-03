Andrés Velencoso evita hacer comentarios acerca de su supuesta relación con Maria Sharapova

Hace un mes que Andrés Velencoso fue pillado por la revista ¡Hola! paseando en actitud cariñosa junto a Maria Sharapova, pero parece que el modelo prefiere jugar al despiste antes que aclarar nuestras dudas. Con una sonrisa en la cara, Andrés simplemente dice que está "fenomenal", pero cuando las cámaras se apagan se atreve a bromear: "¿Te imaginas que estoy con ella?", pregunta entre risas a los reporteros de La Otra Crónica de El Mundo.

Esta semana, Velencoso ha acudido a la entrega de los Blue Label Awards de Johnny Walker y, como no podía ser de otra manera, los medios le preguntaron acerca de las famosas fotos y él respondió haciéndose el sueco: "¿Quién me ha sacado en fotos? Me sacan fotos siempre". Aunque el citado portal asegura que cuando le mencionaron a Sharapova guiñó un ojo y les puso una amplia sonrisa. ¿Qué esconde?

De momento, lo único que sabemos es que Maria va a retomar sus estudios este verano en Harvard después de haber sido cesada durante dos años por dar positivo en un control de dopaje, mientras que Velencoso va a seguir con su vida en Londres y asegura que "no está en mis planes volver a corto plazo a España, no echo nada de menos". Eso sí, tendrá que esperar a ver qué pasa con su situación laboral después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.