Andrés Velencoso da las claves de cómo enamorarle

Andrés Velencoso es un amante del café. Eso es lo que ha dicho en la presentación de un 'desayuno náutico' junto a Nespressoen el Real Club Náutico de Palma de Mallorca.

Aunque ha tenido temporadas en las que no se tomaba ningún café, con el tiempo dice que sus costumbres han ido cambiando: "Me tomo dos o más, y en verano sobre todo me gusta con una bola de helado de vainilla". Un verano que para Andrés ya ha pasado, "mis vacaciones han sido en julio que la cosa estaba más parada y ahora con nuevos proyectos y con el rodaje de nuevos capítulos de la serie en la que trabajo, estoy más liado", afirma el modelo y actor que no ha querido confirmar junto a quién ha pasado estos días de descanso estival, pese a afirmar que navegar "es una de mis aficiones, sobre todo en buena compañía" por la Costa Brava, su casa.

Entre proyecto y proyecto, a Andrés aún le quedan días libres de este verano y afirma que si está en Cataluña los pasará "con la familia y los amigos", pero si está en Madrid "los pasará en compañía". Lo que no sabemos es de quién, porque el top model ha esquivado cualquier pregunta sobre Úrsula Corberó, la actriz con la que la prensa más rosa especula que pudiera estar manteniendo un romance desde hace unos meses. Aunque tampoco ha querido hablar sobre su ex, la cantante Kylie Minogue, a lo que sí ha querido contestar es a lo que tiene que tener una mujer para enamorarle, algo que tiene muy claro: "sentido del humor, ante todo”.