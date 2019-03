Andrés Ceballos, vocalista de Dvicio, pide disculpas por su error con Juan Gabriel durante los Grammy Latino 2016

Andrés Ceballos, el vocalista del grupo Dvicio, no podrá olvidar jamás la metedura de pata que cometió la pasada semana cuando fue el encargado de leer el nombre de Juan Gabriel que fue galardonado a título póstumo. El comentario del cantante no pasó desapercibido: “Juan Gabriel no está, la Academia se lo hará llegar”, e hizo arder las redes sociales.

Este fin de semana Andrés ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram para pedir disculpas por su tremendo error: "Buenos días a todos desde México, quiero aclarar lo que pasó el otro día, el jueves, en los Latin Grammys. Yo he hecho autocrítica, vi el vídeo ayer, lo he visto esta mañana otra vez, y la verdad es que lo hice fatal, me comuniqué de una manera que no me entiendo ni yo, ahora viendo el vídeo, así que comprendo que la gente no entienda nada tampoco".

Y siguió diciendo: "Se dio a entender que yo estaba esperando que Juan Gabriel apareciese o algo así. Bueno, no es una excusa, no estoy tratando de excusarme, simplemente yo estaba esperando a su productor o a alguien que en su nombre viniera a recoger el premio, no se entendió así, y ahora lo que quiero pedir es disculpas si alguien se ha sentido ofendido, o se he herido su sensibilidad".