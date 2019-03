Andrea Guasch, la novia de Alex Lequio, la 'Hannah Montana' española

LA NOVIA DE ALEX LEQUIO

Hace unos días veíamos al hijo de Ana Obregón de celebración cumpleañera en compañía de su mami y de su novia, Andrea Guasch. Y mira tu por donde que la chica no es una desconocida, es una actriz que tiene una largo currículum a sus espaldas y, no sólo eso, es una de las estrellas de Disney Channel. No es Miley Cyrus pero creemos que un arecillo se le da. Te presentamos a la 'Hannah Montana' española... ¡y olé!