Andrea Guasch y Álex González juntos... ¿y revueltos?

El actor español de 'X-Men: Primera Generación', Álex Gónzalez, y la ex chica Disney, Andrea Gusch, parece que son muy buenos amigos. La pareja de actores fue visa por las calles de Madrid haciendo el típico plan dominguero: cine, cena y paseíto a la luz de la luna.

La química entre Alex y Andrea se hizo notar, y mucho. Risas, miradas de complicidad y conversaciones de lo más animadas fueron los ingredientes perfectos para que los chicos se lo pasaran en grande. ¿Qué pensará su churri, Mónica Cruz, de estas imágenes? ¿Estará al tanto de la lista de amigas de su chico?

Las imágenes publicadas por '¡Qué me dices!' dan fuerza a los rumores que apuntan a una posible ruptura del ex de Chenoa con la hermanísima de Penélope Cruz. Y es que hace tiempo que no se les ve juntos y para más inri, en la fiesta Harper's Tous acudieron los dos por separado y, además, se evitaron durante toda la noche... Por lo que todo apunta a que la ex de Álex Lecquio y el actor podrían estar llorando juntitos las penas por su pasado amoroso... ¿Les veremos pronto compartiendo más que palabras?