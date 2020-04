Han sido muchas las ocasiones en las que nos hemos quedado alucinados con el gran parecido de nuestras famosas con sus madres, y la última en dejarnos con la boca abierta ha sido Andrea Duro.

La intérprete ha demostrado lo mucho que se parece a su madre compartiendo con todos sus seguidores una publicación donde compara una foto suya y una de su madre y el parecido es asombroso…

Una publicación que ha decido lanzar tras aceptar el reto de este challenge para celebrar el próximo Día de la Madre: "Un gran referente para mí, siempre ha sido mi madre. Recuerdo que siempre de pequeña me ponía su ropa, sus zapatos, me intentaba 'maquillar' como ella (os podéis imaginar el desastre jaja) y quería ser ella todo el rato. Así que hacer esta foto, me pareció una gran idea y un challenge divertidísimo", escribe la actriz junto a esta sorprendente imagen que te mostramos en el vídeo.

