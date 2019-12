Andrea Duro y Juan Betancourt se han convertido este 2019 en la pareja sorpresa del año. Unos rumores de noviazgo que surgieron después de ver los muchos comentarios, y el intercambio de likes, que la actriz y el modelo tenían a través de las redes sociales...

Durante el Festival de Málaga la famosa pareja publicó una imagen junto a un comentario con el que parecían confirmar lo que ya era un secreto a voces: "¿Lo dices tu o lo digo yo?".

Desde ese momento, Betancourt y Andrea Duro han intentanto mantener una relación de lo más discreta.

Y aunque recientemente la intérprete confesaba el motivo por el que no hablaba del modelo cubano ante las cámaras, tal y como te mostramos en el vídeo; ahora Andrea Duro ha decidido celebrar la Navidad presumiendo de amor compartiendo con todos sus seguidores una imagen donde aparecen besándose apasionadamente: "Love never felt so good ¡Mucho amor para todos y feliz Navidad!".

Fu el pasado mes de agosto cuando Andrea Duro publicó la primera instantánea con el modelo en el paradisíaco Bali, pero hasta ahora no habíamos visto en el perfil de Andrea ninguna imagen protagonizando un beso así de apasionado.

