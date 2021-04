Los confusos mensajes de Andrea Duro tras su ruptura con Juan Betancourt: "Quién sabe"

Al mal tiempo Andrea Duro sabe muy bien como ponerle buena cara. Después de que esta semana saltara la noticia de su ruptura con el modelo Juan Betancourt, la actriz ni confirma ni desmiente, pero sí se muestra igual de guapa que siempre en las redes sociales.

Tras dos años de relación varios medios apuntaban a que Andrea y Juan habrían terminado su relación de forma definitiva. Aunque los rumores de ruptura llevaban asediando al pareja desde el pasado mes de enero, ambos se encargaron de desmentirlo, mostrándose muy acaramelados en sus respectivos perfiles de Instagram. Además, a juzgar por el sospechoso anillo que el modelo le regaló a la actriz por su cumpleaños, en octubre del año pasado, muchos incluso habían llegado a asegurar que la pareja se había comprometido.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. No sabemos como estará pasando Andrea estos días o que le estará rodando por la cabeza, aunque por sus últimas publicaciones, podemos intuir que quizás no tiene las cosas muy claras. Por un lado, hace un par de días la intérprete hacía alusión a una de las frases más importantes de la película 'Nomadland', la cual habla de las despedidas y de no decir nunca adiós, sino simplemente hasta luego: "Una de las cosas que más amo de esta vida es que no hay un adiós definitivo, ¿sabes? He conocido a cientos de personas aquí y nunca me despido por última vez. Siempre digo: te veré en el camino".

Por otro lado, ayer mismo compartía una publicación en la que las palabras que adjuntaba nos llamaba especialmente la atención. "Quien sabe..." escribía Andrea en inglés junto a una fotografía de ella misma, en la que por cierto podíamos verla con una actitud absolutamente rompedora. Duro se encuentra actualmente pasando unos días en Maspalomas, Canarias, a donde por lo que hemos podido intuir ha viajado por motivos de trabajo. Sin embargo, parece que también ha encontrado un poco de tiempo para pasárselo bien y es que ayer, como ferviente hincha azulgrana que es, Andrea no se perdía el partido entre el Barça y el Real Madrid tal y como ella misma nos mostraba a través de su sección de historias de Instagram.

