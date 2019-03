Andrea Duro habla sobre el romance de Joel Bosqued y Blanca Suárez

Andrea Duro está pasando por uno de sus mejores momentos profesionales y personales, lo que le provoca una felicidad que no duda en transmitir a todos aquellos que forman parte de su vida, incluido su ex, Joel Bosqued.

La actriz de 'Física o química' ha dedicado unas bonitas palabras a su Joel y su nuevo amor, la también intérprete Blanca Suárez. "Me parece muy bien que estén juntos, que sean felices y que estén enamorados. Si es así, les deseo que les dure mucho tiempo, por supuesto –ha comentado sinceramente la actriz-. Yo he coincidido con ella en algunos rodajes y me parece una chica estupenda. Ella es maravillosa, buena actriz, muy guapa y una gran compañera", ha dicho sobre Suárez.

Por su parte, Andrea vive feliz y enamorada de su novio Adri, con el que rehízo su vida tras la inesperada ruptura con Bosqued. La pareja mantiene una relación desde principios de 2015, relación que se ha consolidado rápidamente y cuya evolución hemos podido seguir a través de las redes sociales.