Aunque parece que desde hace tiempo Andrea Duro sale con Juan Betancourt y está feliz al lado del modelo cubano con quien hace días compartía su primera foto juntos en Instagram…

Pero a pesar de estar viviendo una etapa maravillosa, tanto personal como profesional con el regreso de 'Velvet', parece que Andrea Duro todavía no ha conseguido olvidar el daño que le han hecho algunas de sus exparejas.

A través de Instagram Stories la actriz publicaba el pantallazo de un tuit de un usuario anónimo donde hablaba de los exnovios: "Me acabo de encontrar a mi ex 'la que me había pedido tiempo' y ahí iba de la mano con el tiempo y el tiempito". ¡Menuda indirecta para Chicharito!

Recordemos que hace poco el jugador de fútbol se convertía en padre de su primer hijo, Noah, junto a su chica Sarah Kohan.

