Andrea Duro, así se encuentra tras su accidente doméstico en la cara

Andrea Duro sufría hace unos días un buen susto. Un accidente doméstico en casa hacía que acabara con el rostro dañado: “Fue una cosa súper torpe porque resulta que se me escurrieron las tijeras, se me escaparon al vuelo y al cogerlas me arañé, bueno, me corté”.

La herida se produjo cerca del ojo pero por suerte no hubo que lamentar más, pero ahora en el Festival de Cine de Ibiza, al que la actriz ha acudido como invitada, hemos podido comprobar qué tal está curando la herida, tal y como puedes ver en el vídeo arriba, algo a lo que Andrea quita importancia: “Estoy súper bien, estoy recuperada, creo que ha pasado una semana”.

Además a través de sus stories de Instagram mostraba el estado de la cicatriz y, por lo que parece, no tardará en curarse del todo. Eso sí, lo que no parece haber sanado aún es su corazón tras su ruptura con Juan Betancourt ya que, al ser preguntada por los reporteros en la cita cinematográfica de la isla pitiusa, la intérprete prefirió responder que su corazón estaba bien, pero nada más.

Andrea Duro muestra su cicatriz | Instagram Stories

Y es que el fin de esta historia de amor llegaba de forma inesperada, ya que eran una de las parejas que más amor desprendían a través de las redes sociales. No sólo eso, además hace unos pocos meses fallecía la abuela de Andrea, quien después del funeral se refugiaba con su chico en un centro de meditación para superar el difícil momento.

Y aunque ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto, se da por hecho que ya la relación llegó a su fin. ¿Será definitivo? Tiempo al tiempo…

Seguro que te interesa...

Andra Duro sufre un accidente doméstico en la cara