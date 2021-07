Anabel Pantoja, de vuelta al hospital: "Una de las peores noches de mi vida"

Hace unos días, Anabel Pantoja se vio obligada a ir al hospital debido a molestias en la garganta, que la dejaron afónica. Tal y como ella mismo dijo en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores, que se habían preocupado por la foto que publicó en las historias de Instagram, no se trataba de nada grave, tenía una faringitis aguda y debía tomar antibióticos durante unos días.

Ha empeorado

Sin embargo, el estado de salud de la sobrina de Isabel Pantoja ha empeorado de nuevo, llevándola otra vez a la sala de urgencias. Anabel ha informado de las últimas novedades mediante una serie de vídeos en su cuenta de Instagram. En ellos ha contado los motivos que la han llevado devuelta al hospital: "No he podido parar de toser, aunque no tengo fiebre, si que tengo escalofríos, sudores…estoy fatal, he pasado la peor noche de mi vida". Parece ser que se habría relajado durante su proceso de recuperación, "yo pensaba que iba a mejorar porque era un tratamiento de tres días" pero ayer, Anabel se juntó con sus amigos y familia, provocando esfuerzo en su garganta que ha tenido como consecuencia esta recaída "me pudo la emoción y ahora estoy peor".

Anabel Pantoja vuelve al hospital | Instagram

Se hizo una prueba de Coronavirus

Anabel Pantoja también ha querido volver a tranquilizar a sus seguidores mostrando una prueba de Coronavirus "ha dado negativo, descartamos el Covi". Sin embargo, no ha podido cumplir con sus compromisos profesionales que tenía hoy mismo en Madrid, debido a que su salud todavía no se ha recuperado del todo, a pesar de haber terminado ya con el tratamiento de tres días recomendado por los doctores.

Lo que no ha impedido la faringitis ha sido que Anabel pasara el cumpleaños de su novio Omar Sánchez en Canarias. Aunque no han podido celebrarlo por todo lo alto como otras ocasiones especiales, la parejita se quedó en casa descansando, disfrutando de la mutua compañía, y de los regalitos que Anabel tenía preparados para Omar. Esperemos que se recupere pronto.

...

Seguro que te interesa...

Las quemaduras de Anabel Pantoja en sus glúteos por el sol