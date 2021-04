El retoque estético de Anabel Pantoja con el que ha perdido 8 kilos

Anabel Pantoja es una de esas personas que siempre se muestra con total naturalidad y espontaneidad allá donde va. La tertuliana siempre ha querido mostrarse tal y como es tanto en las redes sociales como en los programas de televisión que frecuenta.

Ni los filtros ni los retoques estéticos suelen estar dentro de sus planes, lo que ha le ha provocado más de un dolor de cabeza a la sobrina de Isabel Pantoja, ya que algunos de sus seguidores suelen criticar de una forma cruel su cuerpo, alegando incluso que usa photoshop en alguna de sus fotos.

Hace poco tuvo que explicar uno de sus "trucos" a la hora de posar ya que sus seguidores la acusaban de haber usado photoshop en una foto en bañador: "Estoy encogiendo la tripa y estoy de puntillas para estilizar más. No se usar photoshop".

Ahora, Anabel ha revelado en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez que se ha sometido a un retoque estético con el que ha logrado, por el momento, perder 8 kilos: "Aún me estoy recuperando, pero creo que ya he perdido ocho kilos".

Además, contó que tuvo que permanecer ingresada cuatro días en lugar de uno, como ella esperaba al principio: "Me desangré. Lo he pasado muy mal". Aunque no ha revelado con detalle la "ayudita", como ella dice, a la que se ha sometido, sí que hemos podido ver la primera imagen después de este proceso.

...

Seguro que te interesa...

La foto de Omar Sánchez acariciando la tripa de Anabel Pantoja que ha hecho saltar las alarmas sobre un posible embarazo