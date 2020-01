Llega el 2020 y todas las celebrities publican en sus redes sociales nuevas publicaciones con las que dar la bienvenida al nuevo año. Y la sobrina de la popular tonadillera, Anabel Pantoja, no ha querido perder la oportunidad. Una oportunidad que ha dado un giro inesperado para la prima de Kiko Rivera después de ser criticada por el look que eligió para recibir el nuevo año.

Anabel Pantoja optó por ponerse un jersey de rayas blancas y negras, un pantalón negro y unas deportivas para la celebración en Cantora, y así lo publicó en su cuenta de Instagram: "Hoy acabo el año de la mejor manera con los míos en mi casa y con una de las personas más importantes @abadpelukeros"

Después de esta publicación, las reacciones no tardaron en llegar, y así ha respondido la sobrina de Isabel Pantoja a las críticas en su cuenta de Instagram: "Quería estar cómoda estando en casa. Y me apetecía ser yo misma, disculpad a todos y todas las que me habéis escrito que como podría ir así vestida un fin de año. Pues siendo yo misma como soy el resto del año y no disfrazándome. A ser felices y a fijarse en otros detalles causas o motivos muchos más importantes. FELIZ AÑO MI GENTE"

Seguro que te interesa...

El grave error ortográfico de Anabel Pantoja que no ha pasado desapercibido