Anabel Pantoja enseña cómo se fracturó el pie que le llevado a tener que pasar por quirófano

La última publicación de Anabel Pantoja supone un capítulo más en la historia de su aparatoso accidente practicando surf.

Hace semanas la sobrina de Isabel Pantoja se fracturaba el peroné y, días después, pasaba por quirófano para ser intervenida. Un proceso que está relatando con todo detalle a través de las redes sociales...

Después de mostrar las impactantes heridas tras la intervención, lo último que ha querido compartir Anabel con sus seguidores ha sido un post con varias imágenes sobre "el proceso" de la caída donde, además, ha querido mostrar el momento exacto en el que ocurrió todo.

Un post donde también ha querido dar las gracias a todos sus seguidores por el apoyo recibido estos días. Su prometido, Omar, no ha dudado en dejarle un mensaje de cariño y motivación a su novia: "Deporte= Salud y quien no haga deporte no le pasa nada, volverás más fuerte que nunca al agua", escribía junto a emoticono de corazón motivando así a su chica a que haga deporte cuando se encuentre totalmente recuperada.

