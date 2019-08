Anabel Pantoja acaba de causar un gran revuelo en redes sociales tras publicar varios vídeos en los que se la ve regalando gafas y labiales a niñas que se iba encontrando por la calle durante su viaje a Cuba. Un acto de lo más criticado, puesto que se ve claramente como la colaboradora televisiva hace promoción de las marcas, aunque no es la primera celebrity que es atacada por el mismo motivo.

En su día, la influencer Dulceida recibió toda clase comentarios debido a que decidió regalar gafas de su marca a niños africanos, quienes en muchos casos no disponen ni siquiera de agua potable. "No tienen agua, no tienen comida, no tienen educación, no tienen acceso a sanidad ni medicinas, cada 300 segundos muere un niño por neumonía, 3000 niños al día de malaria, perno pasa porque... ya tienen las gafas de Dulceida!", denunciaba un usuario de Twitter.

Ambas han sido acusadas de hacer uso del 'complejo de salvador blanco', realizando actos de falsa caridad con los que en realidad buscan promocionar marcas y productos en sus perfiles. Aunque al ver la reacción de sus seguidores, a Anabel no le ha quedado de otra que disculparse y borrar los polémicos vídeos.

"Acabo de llegar del viaje de La Habana y me ha estado comentando un familiar mío que he sido muy criticada por dar los regalos y mencionar una marca de gafas. Obviamente no estoy publicitando una marca de gafas. Es que todas esas marcas, como amigos, como gente, me han dado un montón de cosas para meterlas en la maleta y cederlas. No quería dañar la moral de cada ser humano que me está criticando. Aún así, sigo diciendo que lo he hecho con muchísimo gusto sobre todo para darle una ilusión a los niños y no para que sea publicidad", ha explicado en su Instagram stories.

