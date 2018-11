La foto de Anabel Pantoja besando a Omar Sánchez

Anabel Pantoja parece que está en uno de los mejores momentos de su vida. Hace unos meses empezó la relación con el canario Omar Sánchez después de su sonada ruptura con Juanlu Viñolo. Pero de Omar poco se sabe, ya que le gusta mantenerse alejado de los medios y solo se sabe de él por las publicaciones en sus redes sociales.

La sobrina de Isabel Pantoja ha recuperado su sonrisa y ha querido compartirlo con sus seguidores a través de una foto de lo más cariñosa con Omar en su cuenta de Instagram junto a Omar: "8 apellidos Canarios, auténtico creedme", añadía Anabel a la foto.

No es la primera foto que la pareja publica juntos, pero sí es la primera que la colaboradora ha compartido de un beso de ambos. El canario por su parte ya ha publicado numerosas fotos con Anabel con textos en los que demuestra lo enamorado que está: "Me haces muy feliz!!! No tengo palabras para describir lo que siento".