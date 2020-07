Anabel Pantoja ha creado el desconcierto entre todos sus seguidores. Este miércoles, con motivo de su 34 cumpleaños, publicaba una fotografía de su mano, junto a la de su pareja, Omar Sánchez, donde ambos lucían alianzas de boda. En e mes de junio, la pareja tenía prevista la celebración de su boda, pero debido a la pandemia mundial del coronavirus se han visto obligados a aplazarla hasta el año que viene, teniendo que esperar un poco más para darse, por fin, ese esperado 'sí quiero'. O al menos eso fue lo que nos hicieron pensar.

Con su último post ya nadie pondría la mano en el fuego. Junto a la imagen en la que ambos han presumido de sus anillos, Anabel le dedicaba una romántica declaración de amor: ''No hace falta firmar el papel ni tampoco vestirme de blanco, de momento solo quiero seguir caminando a tu lado hasta que me vaya de este mundo... Me encanta celebrar ser más vieja que tú''. Una imagen que ha hecho saltar las alarmas de boda entre la sobrina de la Pantoja y el canario.

Por lo que parece, esta semana se ha celebrado el festival de los cumpleaños. Aparte del de la prima de Kiko y Chabelita, también ha sido el de su ''negro'', y ambos han aprovechado para regalarse públicamente unos mensajes que denotan la intensidad de su amor.

