Anabel Pantoja se niega a borrar esta foto pese a las críticas e insultos que ha recibido: "La carne te rebosa"

Anabel Pantoja ha vuelto a poner en práctica el dicho de 'a palabras necias, oídos sordos'. La colaboradora de televisión, que cuenta con una legión de 1,3 millones de fans en redes, ha demostrado, de nuevo, que las críticas no le afectan. Y es que, tras compartir una fotografía de lo más especial junto a la que ha escrito una auténtica declaración de amor hacia su pareja, Omar Sánchez, algunos usuarios han cargado duramente contra ella a través de deleznables comentarios sobre un detalle en su físico.

El tener un gran número de seguidores que le apoyan hace que, inevitablemente, exista un reducido número de 'haters' que le critiquen. Por ello, este limitado grupo de gente, lejos de fijarse en el sincero mensaje que le ha escrito a su chico: ''Mi placa con los 5 tornillos ya lleva casi 3 años aguantándome... TQ NEGRO'', ha centrado todo el foco de atención en la espalda de la sobrina de Isabel Pantoja, que luce al descubierto en la imagen, y se lo ha hecho saber de una manera muy dañina.

''La carne te rebosa'', ''Vaya chichas'', ''No es la foto más acertada'', ''Esa espalda no es para enseñarla así, madre mía'' o ''Has engordado mucho'', son algunos de los fuertes ataques que ha recibido la prima de Kiko Rivera sobre su físico.

Sin embargo, lejos de venirse abajo, Anabel se ha visto en la tesitura de compartir una necesaria reflexión a través de sus Stories de Instagram con la que ha dejado claro lo segura que está de sí misma.

''Estoy leyendo los comentarios de la foto que he subido, que fue una foto de este verano. Me encantan los comentarios que me ponéis, algunos son buenos, otros malos... entiendo que hay gente para todos los gustos. Pero lo de que me estoy poniendo como una panceta, que baje de peso porque se me ve la lorcita que tengo ahí en la espalda, a las que nos sobra un poquito de peso... ¿Os molesta?, porque si queréis borro la foto a los que os moleste la panceta ahí... PUES NO'', ha sentenciado rotundamente.

Seguro que te interesa...

Anabel Pantoja muestra su cuerpo en bikini brasileño en su foto más reivindicativa: ''Me veía ridícula y gorda''