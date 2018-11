El motivo por el que Anabel Pantoja no asistió al cumpleaños de su prima Isa Pantoja

Anabel Pantoja, la sobrina de Isabel Pantoja, se encontraba en Sevilla el día de la celebración del cumpleaños de su prima Isa Pantoja.

A pesar de no haber asistido a la fiesta, Anabel no se ha olvidado de felicitarla de forma cariñosa a través de las redes: "Por muchos momentos así y por todos los que nos quedan! Felicidades Prima! Te quiero mucho! Gracias por todo lo que me aguantas y me sigues aguantando... Me lo compensaste bine con el gordo", le ha puesto junto a un collage de fotografías de ambas.

Pero, ¿por qué no ha asistido Anabel al cumpleaños de su queridísima prima? Por lo que se ha podido ver en su Instagram, Anabel ha tenido que estar al lado de un ser querido que se encontraba enfermo. La sobrina de la tonadillera subió un Stories donde aparece dándole la mano a un ser querido en el Hospital Universitario Virgen del Rocío Sevilla, donde a escrito junto a la imagen: "Gracias señor, mañana para casa".