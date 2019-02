Anabel Pantoja cumple su sueño y se viste de novia por primera vez

Como cada año desde hace 17, Sevilla ha sido este viernes la capital mundial de la moda flamenca gracias a SIMOF, una pasarela que reúne a diseñadores y modelos enamorados de este tipo de vestidos. Y Anabel Pantoja ha sido una de las afortunadas en subirse a ella.

La sobrina de Isabel Pantoja ha repetido desfile, ya que su debut fue el año pasado, gracias al diseñador Alonso Cozar y lo ha hecho con un maravilloso vestido de novia flamenca, con escote bardot, una impresionante cola y... ¡Con corona! Vamos, al puro estilo princesa Disney.

Fue la misma Anabel la que se encargó de anunciar en sus redes sociales este esperado momento y es que, como si de su gran día se tratase, no le faltaron emoción y nervios antes de subirse al escenario. "Lo que yo he pasado con esta cola... Espero que os haya gustado", decía en los Stories de su cuenta de Instagram para luego finalizar el viernes confesando "casi me lo creo. Hoy tuve el sueño de vestirme para @alonsocozar en la pasarela @simofsevilla con @lamaison.desroses No podría explicaros lo que sentí. Gracias por todos los mensajes y comentarios. De verdad que impone muchísimo". ¡No te pierdas las fotografías!

Anabel Pantoja vestida de novia en SIMOF | Gtres

