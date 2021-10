Anabel Pantoja acaba en urgencias en medio del conflicto con Kiko Rivera

NO ACABA DE RECUPERARSE

Anabel Pantoja no acaba de recuperarse tras su boda con Omar Sánchez. La televisiva ha acabado en urgencias, mostrando su descontento porque no le han recetado lo que ella toma normalmente para su afección. Todo ello en mitad del conflicto familiar que mantiene con su primo Kiko Rivera desde que este no asistió a su boda.