Anabel muestra imágenes exclusivas de su boda tras la polémica con Kiko Rivera

"Parece una película, pero fue real". Con estas palabras ha resumido Anabel Pantoja lo especial y perfecto que fue el día de su boda con Omar Sánchez. Que esta unión se celebrase tan solo 48 horas después del fallecimiento de su abuela Doña Ana, no impidió a la influencer disfrutar de su día especial.

De hecho, fue justamente su decisión de seguir adelante con la celebración lo que crispó aun más los ánimos en la familia Pantoja, y fueron muchos los que decidieron no asistir, entre los que se encuentran su primo, Kiko Rivera y su tía Isabel Pantoja.

A pesar de eso, Anabel Pantoja sigue viviendo un sueño y así lo muestra en sus redes sociales. La sevillana no para de compartir fotografías de su día especial en su cuenta de Instagram. Lo último ha sido un vídeo con imágenes exclusivas de su boda, agradeciendo a todos los asistentes: "Gracias a todos los que nos acompañasteis y vivisteis este sueño". En el video aparecen los momentos más significativos de la boda, como el discurso de agradecimiento que dieron los novios, así como la fiesta que vino después donde aparecen los invitados disfrutando del momento.

Sigue aumentando la tensión

En posición contraria, se encuentra Kiko Rivera, quien ha contado su punto de vista en diversas ocasiones. Ya lo dijo a través de un comunicado en su perfil de Instagram, y aunque es cierto que ha acercado posturas con su madre, paralizando la venta de su parte de Cantora, la relación con su prima no pasa por sus mejores momentos.

En las últimas declaraciones que hizo el DJ afirmó que tanto Anabel como Isa Pantoja "no tienen ni oficio ni beneficio". Por el momento no ha habido respuesta por parte de las aludidas, que están optando por no entrar al trapo, al menos por ahora.

