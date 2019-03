Anabel Alonso habla sobre su condición sexual: "Yo siempre lo he llevado con normalidad"

Aunque no ha revelado el nombre de su pareja, con la que mantiene una relación desde hace cuatro años, Anabel Alonso ha desvelado sus planes para el día de San Valentín y ha hablado abiertamente de su condición sexual, que según ha afirmado la actriz, nunca lo ha ocultado. "Yo siempre lo he llevado con normalidad. Lo que pasa es que nunca digo si estoy con tal o con cual. Hago mi vida. Pero lo mismo haría si estuviera con un tío, eh", comentó en la entrevista concedida al diario El Mundo.

Al parecer, su ajetreada agenda laboral y los madrugones para el rodaje de la serie de Antena 3 'Amar es para siempre' en la que está inmersa desde hace un tiempo, y con la que ha firmado un año más de contrato, no le impidieron disfrutar de una noche especial con su pareja.

"Espero que haya alguna sorpresa, pero no hay nada previsto", comentó la actriz, a lo que añadió: "Espero que haya un brindis", porque cualquier ocasión es buena para celebrar el amor, pero especialmente en San Valentín. Y es que, aunque Anabel no es muy dada a sorprender a la gente que le rodea, su pareja sí que lo hace, tal y como ha declarado en la entrevista concedida al diario mencionado anteriormente.

En lo que a su vida profesional respecta, tendremos que esperar para verla en la gran pantalla, donde por lo pronto no tiene proyectos, y continuaremos disfrutando de sus artes interpretativas en la producción de Antena 3, donde pretende seguir trabajando un año más. Después de un tiempo desbordada de trabajo, compaginando teatro y televisión, ha decidido centrarse en la serie, que como es diaria, requiere una gran dedicación. "Trabajar de lunes a domingo, como que tampoco es vida. No disfrutas ni de una cosa ni de la otra y encima no te da tiempo ni de tomarte una caña", comentó Anabel.

Mientras tanto, se prepara para ser la maestra de ceremonias de la próxima gala de entrega de los premios Fotogramas un año más, que tendrá lugar el próximo 6 de marzo.