La elevada cifra que Ana Soria está obligada a pagar tras ser pillada conduciendo sin carnet

Ana Soria ha ocupado numerosos titulares este fin de semana después de que saliera a la luz que había sido detenida por la Guardia Civil, ya que cuando viajaba hasta Almería junto a Enrique Ponce la joven iba conduciendo sin carné de conducir el coche de su pareja y lo que no se esperaban al llegar a la ciudad es que se iban a encontrar con un control de tráfico. Rápidamente intentaron cambiarse los asientos pero desde lo lejos los agentes vieron como estaban intentando despistarles, así que de nada les sirvió la jugada.

Una información que ella ha desmentido en un programa de televisión después de ser preguntada por la gravedad de los hechos. "La verdad es que muchas veces se inventan todo que yo ya no entro en esas cosas, así que por favor, ya para esos temas no… no sé qué te habrán contado, pero vaya, que en cualquier caso no sé de qué me hablas", explicaba a los medios pero según han confirmado Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la almeriense habría intentado engañar a la prensa.

El Juzgado de Instrucción 5 de Almería ha condenado al pago de una multa de 1.440 euros por un delito contra la seguridad vial tras la celebración de un juicio rápido el pasado 1 de febrero, en el que la novia del diestro reconoció ir al volante de un turismo sin carné y mostró conformidad con la pena interesada por el fiscal.

Ana compareció ante el juez en funciones de guardia tras pasar ese mismo día por dependencias policiales, donde se tramitó su ficha y se le tomaron las huellas dactilares como detenida.

El Ministerio Público, tras la admisión de hechos, modificó su petición inicial y pidió multa de ocho meses a razón de ocho euros al día. Es decir, 1.440 euros que pagará tras demostrarse que condujo sin carnet de conducir, cometiendo un delito contra la seguridad vial.

