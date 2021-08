Ana Soria, salvada por Enrique Ponce tras sufrir una aparatosa caída

Ana Soria y Enrique Ponce están viviendo su segundo verano como pareja, sin embargo, éste se trata de uno mucho más discreto en el que ambos ya no sufren la excesiva exhibición a la que su romance estuvo expuesto el pasado año. Ahora, para celebrar el recién firmado divorcio entre el torero y Paloma Cuevas, los tortolitos han querido disfrutar de una divertida jornada en alta mar, una velada que no ha acabado como esperaban dado a que la joven ha sido vista por los suelos, y no precisamente de risa.

Enrique Ponce y Ana Soria reaparecen | Gtres

Pareja flamante en la proa del barco, Enrique y Ana han pasado un divertido día de navegación en compañía de unos amigos. Todo sigue siendo idílico en ellos, incluso el de Chiva ha cambiado gustosamente la muleta con la que dar naturales a los toros, por la manguera con la que sacar lustre a la lancha. Hasta que la mala fortuna se ha cruzado en su camino al llegar a puerto.

Y es que, la almeriense ha sufrido una aparatosa caída al tropezar en el amarre de la lancha, quedándose atrapada en posición horizontal entre la embarcación y el pantalán. Sin dudarlo ni un momento, Enrique, convertido en héroe por un día, ha corrido a socorrer a su amada. Una vez pudo sacarla del hueco en el que quedó enganchada su chica, no ha dudado en consolarla dedicándole numerosas muestras de cariño hasta conseguir tranquilizarla y arrancarle una sonrisa.

Pasado el susto, Enrique y Ana han emprendido el camino de vuelta a casa junto a su mascota, Ney, y una gran bolsa de uvas, porque, si hay algo que ha dejado claro Enrique en esta nueva etapa de su vida como hombre divorciado y enamorado, es su pasión por Ana y por la vida sana.

Enrique Ponce y Ana Soria, muy acaramelados | Gtres

Unas imágenes que revelan que entre ellos no hay ni crisis, ni vestigios de ella. Ambos siguen tan enamorados como el primer día y su relación se afianza a pasos agigantados, más ahora que el diestro es oficialmente un hombre divorciado.

