La inesperada y sorprendente reacción de Ana Soria al ver el atrevido baile que ha compartido Paloma Cuevas

Paloma Cuevas y Enrique Ponce estuvieron en el centro de la noticia después de que saliera a la luz que habían decidido ponerle fin a su matrimonio. Poco después de que se conociera esto, se hizo oficial la relación del torero con Ana Soria. Durante todo este tiempo, la pareja no ha dudado en compartir su amor en las redes sociales, y es que el diestro está muy enamorado de la joven almeriense.

Por su parte, la estudiante de Derecho en alguna ocasión no ha dudado en lanzar algún que otro comentario a través de sus redes sociales. "Dedica tu tiempo a buscar tu propia felicidad y no trates de impedir que otros encuentren la suya", escribía hace unos meses poco después de que se conociera que el torero le había pedido la nulidad matrimonial a la empresaria y que ella no quiso facilitar.

Este fin de semana, Paloma subía a su cuenta de Instagram un vídeo bailando en su casa. En él mostraba lo feliz que se encuentra tras haber pasado por unas duras semanas después de que su padre, por motivos muy graves de salud, ingresara en el hospital.

Aunque parecía algo normal, poco después de que compartiera ese vídeo la futura abogada decidió contestarle publicando en sus Stories el increíble almuerzo que tanto ella como su pareja estaban disfrutando en un restaurante de Almería. Rápidamente, esto llamó la atención de sus seguidores lo que provocó que algunos llegaran a pensar que se trataba de una posible respuesta a la exmujer del diestro.

