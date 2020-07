Ana Soria es la nueva novia del torero valenciano Enrique Ponce, 27 años mayor que ella. Pero la joven almeriense, de 22, afirma que la edad no es un problema y que hay entre ellos un amor sincero. En una entrevista, la joven esclarece las dudas que han surgido entorno a ellos y asegura que llevan juntos ocho meses, por lo que la ruptura del matrimonio del torero no tiene nada que ver con ella.

Las alarmas saltaron al inicio del verano, cuando la relación de Ponce con la joven almeriense salió a la luz y fue duramente cuestionada por la diferencia de edad que existe entre ambos. Pero Ana aseguró que no quería ser el foco mediático, por lo que se retiró de las redes sociales y trató de pasar desapercibida. No obstante, poco tiempo después se publicaron las fotos de sus primeras vacaciones juntos en Mojácar, donde se los veía en actitud cariñosa y bastante acaramelados.

Ahora Ana ha roto su silencio y en una entrevista con el periódico La Razón ha dejado claro ciertas dudas que se cernían sobre ella.

"Yo no he roto ningún matrimonio. Si el amor se acaba no puedes hacer nada. Cuando Enrique y yo nos conocimos él ya estaba separado de su mujer. Nosotros llevamos juntos unos ocho meses... y su matrimonio llevaba roto desde hace dos años", contaba la joven en relación a las especulaciones que existían sobre si ella había sido la causante de la ruptura de Paloma Cuevas con el torero.

Además, ha dicho que esa diferencia de edad tan comentada no es ningún problema. "Estamos muy enamorados, y el amor no conoce edades. Es totalmente libre", afirmaba.

Está tan consolidada su relación que la estudiante de tercero de Derecho ha renunciado la beca Erasmus que se le había concedido para estudiar el próximo año en Polonia. No obstante, aunque su vida haya cambiado mucho en los últimos meses, Ana no piensa aparcar sus estudios. "No significa que vaya a dejar la carrera. Quiero terminarla y ejercer como abogada".

