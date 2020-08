Así vivió Ana Soria el terrible momento de la cogida que sufrió Enrique Ponce

Ana Soria ha estado presente en la cogida de Enrique Ponce durante su corrida en el Puerto de Santa María. La almeriense, que ha vivido su tarde más complicada desde que se hizo pública su relación con el torero, ha sido testigo de cómo, este jueves, el toro cogía y volteaba a su novio, alzándolo por los aires y provocándole una herida en el brazo, pero, afortunadamente, todo ha quedado en un susto.

Ahora que ya no esconden su amor, la joven ha podido acudir tranquila a algunas de las corridas del valenciano, que regresó a los ruedos el pasado fin de semana después de varios meses sin torear. Sin embargo, lo que la novia de Ponce no esperaba era presenciar este gran susto donde no ha podido ocultar su angustia y donde los nervios le han invadido el cuerpo, tal y como han reflejado algunas fotografías, en las que se ha llevado las manos a la cara o en las que muy tensa ha mirado al ruedo.

Por suerte, Ponce no ha sufrido una cogida de gravedad ya que, tras recibir atención médica, ha podido terminar la tarde sin más sobresaltos.

