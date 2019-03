Ana Rodríguez y Sánchez Vicario, 'reinas' de las exclusivas en la prensa del corazón

Una semana más, la prensa del corazón viene cargadita de bombazos celebriteros. La revista ¡Hola! dedica su primera plana a Ana Rodríguez. Más radiante que nunca, la ex de José Bono posa en su nueva casa y habla de su situación sentimental dos años después de su ruptura con el político. Además, la reina Sofía visita por sorpresa a sus nietos en Washington con motivo del décimo cumpleaños de Miguel Urdangarín.

Pero ellas no son las únicas protagonistas de la semana. En Lecturas, Arantxa Sánchez Vicario ha roto su silencio tras la publicación de sus polémicas memorias. La ex tenista posa feliz junto a sus hijos y asegura que quiere dar a sus hijos todo el cariño que ella no tuvo. También, el pequeño Froilán vuelve al colegio en muletas tras el accidente que sufrió en el pie hace tan solo unas semanas.

Por su parte, Diez minutos también dedica portada al hijo mayor de la infanta Elena y comparte protagonismo con su prima Sofía. La pequeña cumple cinco años y la publicación dedica un reportaje especial desvelando algunos de sus secretos.

Por último, Semana no se queda atrás y dedica sus líneas a la Familia Real. La visita sorpresa de la Reina a sus nietos en Washington, con motivo del cumpleaños de Miguel Urdangarín invade la portada de la publicación. Una noticia que queda eclipsada por el nuevo romance de Ortega Cano con una empresaria gaditana.