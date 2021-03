El guiño de Ana Obregón a Álex Lequio en su esperada reaparición

Ana Obregón celebraba hace menos de una semana su primer cumpleaños tras el fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, y es que si algo esperaba con ansias cuando llegaba ese día era su felicitación y así lo compartió a través de su cuenta de Instagram: "Fue el cumpleaños más feliz de mi vida porque habías vuelto a nacer. El año pasado no lo celebrábamos, estábamos los dos solos en el hospital del que nunca saliste. No pudo ser. No seguimos aquí, ni tú ni yo. Hoy es el cumpleaños más triste de mi vida, y así serán todos. Solo me hace ilusión pensar que cada año que cumplo es un año menos para estar juntos otra vez".

Esta semana la actriz ha reaparecido públicamente para recoger el premio Yago de Honor de la mano de Fernando Colomo. Durante la gala intentó mostrar la mejor de sus sonrisas a pesar del duro momento por el que está pasando. Aunque no solo eso, ya que durante el photocall se le pudo ver muy nerviosa, y es que como bien confesó ya se le había olvidado lo que era posar para los medios de comunicación.

Al igual que sucedió en la noche de fin de año, Ana volvió a confiar en uno de sus diseñadores preferidos para esta ocasión, Alejandro de Miguel. Apostando por el negro, la actriz lució un vestido midi de lentejuelas con escote asimétrico de lo más favorecedor. Siempre con la imagen de su hijo muy presente en cada uno de sus pasos, esta vez Ana lució un colgante con el nombre de Aless con el que demostró que él es el principal motor de su vida.

Aunque pidió no hacer ninguna entrevista, la actriz reconoció que estaba muy emocionada por recibir un premio como el Yago de Honor: "Hombre me hace ilusión, claro que sí". En cuanto a cómo se encuentra, Ana fue muy sincera: "Bueno, ahí voy", y tras varias horas en el interior de la gala donde recogió su galardón salió junto a su amiga Susana Uribarri, que se ha convertido en uno de sus grandes apoyos en estos meses. Aunque si hubo un momento que enterneció a los asistentes fue cuando la presentadora explicó que quería hacerse una fotografía para que su madre también pudiera disfrutar del premio.

