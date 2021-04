Ana Obregón, así fueron las últimas 48 horas de su hijo Álex Lequio

Ana Obregón se ha sincerado más que nunca sobre la muerte de su hijo Álex Lequio para la revista Vanity Fair, cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de su pérdida.

En ella la presentadora ha revelado cómo fue el momento en el que se enteró que a su hijo le quedaba muy poco tiempo de vida: “Tuve 48 horas para hacerme a la idea. Me había ido al apartamento a duchar y me quería echar una hora, pero le acababan de hacer un TAC y Alessandro me llamó: ‘Ana, ven. Ya no hay tiempo’. Estuvimos 48 horas cogiéndole los dos de la mano… Y así se fue. Me quedé abrazada a él bastantes horas. Luego se lo llevaron”.

Asegura que no ha tocado ni una sola cosa de cómo lo dejó su hijo en febrero del 2020 cuando se marchó al hospital y ya no regresó, entre ellas, un abrigo en el sofá: “Tal cual lo dejó, ahí está. No lo voy a mover nunca”, confiesa a la revista.

De hecho, no es lo único que mantiene intacto ya que ni siquiera ha deshecho la maleta que su hijo tuvo que llevarse al hospital: "Hasta le había comprado unos calzoncillos y ahí están en la maleta. Todo está igual desde el 6 de febrero", asegura.

Ana además ha hablado en la revista sobre lo muy duros que han sido estos últimos meses. Tanto es así, que al principio se quedó muda: “No podía hablar. Ni con mis más íntimos. Me comunicaba por WhatsApp”. Incluso pensó en irse también ella: “Durante los tres primeros días solo quería irme. Pero qué difícil es. Pensaba a ver cómo lo iba a hacer”.

Sin duda alguna, el momento más duro de su vida al que ahora se ha sumado también el que su madre haya estado hospitalizada unos días. Otro duro golpe para Ana, que compartía feliz el reencuentro de sus padres una vez que su madre fue dada de alta.

