Ana Obregón podría tener un nuevo novio

Ana Obregón está en uno de los mejores momentos de su vida. A sus 61 años, la actriz está estupenda y hace unos meses que triunfa en el teatro protagonizando la obra 'Sofocos +'. Ahora, la revista Corazón TVE ha sacado a la luz unas imágenes con las que podemos comprobar que también le va viento en popa en el terreno sentimental.

En la portada de la citada publicación podemos ver a una felicísima Ana, ataviada con un favorecedor vestido rojo, paseando junto a un misterioso hombretón, que luce vaqueros y camisa con una americana azul. La pareja se muestra de lo más cómplice y Ana suelta una carcajada a la vez que le mira cogiéndole del brazo.

Pero aquí no acaba la cosa, pues la semana pasada la actriz se fue de vacaciones a Ibiza y estuvo rodando unas escenas en un barco, en el cual ¡también estaba su misterioso chico! En las fotos podemos verles hablando, riéndose y chocando las manos en la cubierta del ferry. Eso sí, también les acompañaba otro maromo más joven y de pelo largo que no se cortaba un pelo a la hora de abrazar y llevar de la mano a Ana de un lado para otro.

Aparte de su triunfo en el teatro, Obregón está inmersa en la grabación de su nuevo reality, un programa para televisión a lo 'Keepin Up With The Kardashians' en el que podremos ver la vida cotidiana de Ana, aunque ella asegura que no solo irá de "ir de fiesta en fiesta como hacen las Kardashian. Lo mío es más profundo porque yo soy actriz y ellas no". Y añade: "En lo mío hay trabajo y me graban de gira, en el camerino… No es solo la parte frívola, sino la profesional".