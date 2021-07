Ana Obregón pide perdón a su madre tras su muerte: "Ya no me quedan lágrimas"

Ana Obregón está pasando por la peor época de su vida, hace poco más de un año, falleció su hijo, Álex Lequio, después de luchar dos años contra el cáncer, pérdida de la que la actriz aún no ha podido superar, y es que ese dolor irá siempre de la mano con ella... Además, hace unos meses, en mayo, falleció su madre, dos veranos realmente complicados para la modelo.

La presentadora ha querido felicitar a su madre el día de su Santo a través de las redes sociales y compartir este día, como lo hacían siempre, pero ahora de una forma totalmente diferente. "Siempre hemos celebrado nuestro Santo juntas. Hoy he enviado un ramo de Peonías blancas al cielo como hacía siempre, con una nota de perdón", comenzaba escribiendo la actriz en su última publicación de Instagram.

"Perdona Mamá por no haber entrado todavía en tu duelo, pero es que ya no me quedan lágrimas. Así que tengo que engañarme a mí misma pensando que aún tengo a mi mejor amiga sujetándome la mano con ese amor infinito que solo puede dar una madre. Feliz día a todas las 'Anas'!", ha terminado escribiendo junto a la foto compartida con su madre en una de sus últimas vacaciones juntas.

La actriz está pasando unas vacaciones en Mallorca, en la casa donde pasa todos los veranos. Es el segundo año que su hijo no está con ella y el primero de la ausencia de madre. Aún así, Ana está intentando pasar lo mejor que puede las vacaciones y disfrutar de sus amigos más íntimos y su padre, al que dedicaba un post en sus redes sociales. "Cada vez somos menos, Papá. Después de más de un año en el infierno he aprendido que ‘la vida es un regalo demasiado frágil’. Disfrutad. Por los que no están, por mí. Disfrutad por favor, cada segundo, cada te quiero…", narraba la intérprete junto a una imagen acompañada de su padre.

