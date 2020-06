El pasado 13 de mayo, Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio fallecía a los 27 años tras años de lucha contra el cáncer. Un terrible cáncer que desgraciadamente le ganó la vida dejando a su familia y amigos completamente destrozados…

Este 23 de junio, Álex Lequio cumpliría 28 años, y su madre ha sacado fuerzas de flaqueza para dedicarle a su hijo un emotivo mensaje.

"Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento. Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado. Tengo el honor de ser tu madre , de haberte visto crecer , jugar, estudiar ,reír , superarte, madurar ,trabajar, brillar , amar, dar , sufrir , llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu película favorita", comienza escribiendo Ana Obregón.

Y continúa: "Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños. Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tú y al soplarlas estoy segura que escucharás el infinito aplauso de muchas personas que te quieren y otras que te admiran porque tus huellas han conseguido que todos seamos mejores personas. Muchas felicidades hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia. Te quiero desde siempre y para siempre. #Alessforever #28".

Su, padre Alessandro Lequio también ha querido utilizar sus redes para enviar un mensaje a su hijo en este día tan triste para la famillia.

Según las últimas informaciones, el martes 30 de junio tendrá lugar en una iglesia de La Moraleja de Madrid se celebrará el funeral de despedida a Álex Lequio.