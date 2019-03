Ana Obregón, ingresada de urgencia en el hospital por un cólico nefrítico

Este miércoles, Ana Obregón ha sido ingresada de urgencia en el hospital debido a un cólico nefrítico. Así lo ha anunciado ella misma a través de las redes sociales, donde ha añadido que la función del mismo día quedaba anulada por su enfermedad: "Anulada la función de hoy en @TeatroLaLatina con lleno total porque estoy ingresada con un cólico nefrítico", se puede leer.

El post va acompañado de una foto de su brazo sobre la cama del centro médico con la vía puesta y una imagen del cartel de su obra, la cual protagoniza junto a Fabiola Toledo, Elisa Matilla y Teté Delgado. "Hacer teatro era mi asignatura pendiente. Esta comedia desmitifica el insulto machista de llamar a las mujeres menopáusicas. Eso nos llegará a todas porque es una cosa biológica", comentó Ana antes del estreno en 2014.

La urgencia médica de la actriz se une a su último drama. Ana se ha sentido algo dolida al haberse enterado por terceros de la futura paternidad de Alessandro Lequio: "Hablo con Alessandro un día sí y otro también, así que he sentido que me han tratado como una rastrera, me han dejado a un lado", aseguró. Ante esto, Lequio se sintió algo confundido y dejó claro que "tener cariño a una persona no significa tener que contárselo todo" y que era "una cuestión de respeto a mi mujer".