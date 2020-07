Ana Obregón comparte el último proyecto de su hijo Álex Lequio antes de fallecer

Álex Lequio demostró ser un gran emprendedor hasta el final. A pesar de su enfermedad, el hijo de Ana Obregón nunca dejó de embarcarse en nuevos proyectos y siempre intentó apoyar a todos aquellos que estuviesen pasando por una situación parecida a la suya. Muchas de sus ideas las llevó a cabo gracias a Polar Marketing, el negocio que dirigía con tan solo 28 años. El último proyecto que puso en marcha fue una cerveza personalizada que, tras su fallecimiento el 13 de mayo, ahora se ha convertido en algo más especial.

Actualmente, Ana se encuentra en 'El Manantial', su residencia familiar en Mallorca, arropada por los suyos para poder sobrellevar este primer verano sin su hijo. Allí han aterrizado estas cervezas que tanto significado tienen para ella, al tratarse de la última aventura empresarial de la que formó parte su ''guerrero'', y con ellas ya entre manos, ha querido tener un bonito detalle con uno de sus mayores apoyos, su íntimo amigo Raúl Castillo, a quien le ha enviado una.

Sin poder contener las lágrimas en los ojos, el relaciones públicas de la discoteca Oh My Club ha querido agradecerle el gesto tan bonito de la actriz a través de un emotivo vídeo en Instagram. ''Esta mañana he recibido un regalo muy especial de alguien muy especial en mi vida. La felicidad algunas veces se transmite con lágrimas y emoción, no se puede controlar pero sí se puede compartir. Gracias por quererme, por pensar en mí, por compartir la vida, por abrirme tu corazón y dejarme ocupar un lugar tan bonito que tan feliz me hace. Gracias por ser mi amiga, mi compañera y la chula de mi corazón'', ha escrito Raúl antes de concluir esas palabras llenas de amor: ''Amiga, voy a cuidarte el corazón, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré toda la mía. Te quiero''.

Tras el vídeo de agradecimiento, su amiga Ana no quiso dejar pasar la oportunidad de regalarle unas cariñosas palabras: ''Gracias mi chulo por recorrer este camino de lágrimas a mi lado'', y de desvelarle que: ''Esa cerveza personalizada fue el último proyecto de Aless. Te quiero muchísimo''.

