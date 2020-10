El desgarrador mensaje de Ana Obregón cinco meses después de la muerte de su hijo Álex Lequio: "No tengo ganas de reír ni de ponerme modelitos"

Ana Obregón no logra superar la muerte de su hijo Álex Lequio. El joven empresario fallecía el pasado 13 de mayo tras no superar el cáncer que padecía desde hacía dos años. Cinco meses después, su madre sigue sumida en una profunda tristeza que comparte con sus seguidores a través de las redes sociales.

Así, por el quinto aniversario de su muerte, Ana escribía unas desgarradoras palabras junto a una imagen suya en la que aparece vestida de riguroso negro mirando al mar y meditando. Todo apunta a que se encontraría de nuevo en Palma de Mallorca, donde ha pasado todo el verano alejada del foco mediático.

"Estos cinco meses sin ti no sabía quién era, lo que era o ni siquiera si era. Simplemente... estaba allí, como una percepción singular en medio de una nada sombría , carente de principio y final . Aquí llevo más de un mes (me vine antes del estado de alarma). Meditando en calma para encontrar la paz en este viaje hacia mi interior. Conectando con mi conciencia espiritual o el alma, porque las almas son eternas y de esta forma me acerco más a ti. Siguiendo tu ejemplo, iluminada por tu luz", comenzaba diciendo Ana en su publicación.

Además, también da su pésame a las familias que han perdido a algún ser querido a causa del coronavirus, y pide perdón a sus followers por compartir con ellos su dolor, aunque se muestra muy agradecida por su apoyo: "Tenéis que perdonarme, siento muchísimo compartir con vosotros mi dolor porque siempre a lo largo de 40 años en mis trabajos mi intención era contagiaros felicidad, haceros reír, soñar, que olvidarais los problemas. Necesito que me entendáis he perdido todo, mi único hijo. Y no tengo ganas de reír, ni de bailar, ni de ponerme modelitos y por ahora no puedo trabajar. Sé que vuestra mano anónima me acompaña y me sujeta fuerte para que no caiga más hondo. Os estoy infinitamente agradecida".

Por último, agradece a sus hermanas que hayan estado a su lado constantemente: "También sé que mis hermanas no me han soltado la mano ni un segundo. Pero sobre todo sé que tú, Áless , me mandas ese inmenso amor desde la eternidad y que si algún día vuelvo a vivir será por ti".

