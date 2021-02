La aplaudida reflexión de Ana Obregón que se ha hecho viral en redes sociales

Ana Obregón es muy dada a pronunciarse por redes sociales sobre temas que conoce y muchas veces sus opiniones son aplaudidas por sus fans. Pero esta vez, la viralidad de su publicación ha traspasado todas las fronteras al conseguir más de 100.000 likes en solo un día y casi 17.000 comentarios, la mayoría de ellos apoyando su argumento. Y es que la bióloga se ha mostrado segura y directa en su intervención.

"El 8M es el día internacional de la MUJER. La ministra de igualdad ha convocado manifestaciones a pesar de la pandemia. Desde el respeto voy a refrescarle la memoria porque a veces las conexiones sinápticas de las neuronas con tanto lío nos van despacio" comenzaba explicando una Ana muy decepcionada con la gestión de dicho día.

A continuación, detallaba cuatro puntos por los que ella cree que es totalmente inconcebible la manifestación: "Estudios científicos han demostrado que si se hubiera confinado España un día antes de las manifestaciones del 8M se hubieran evitado 20.000 muertes" decía en un principio, "El ministerio de igualdad con el apoyo del presidente del gobierno celebró el 8M en contra del criterio europeo del centro de control y prevención de enfermedades que desaconsejó celebrarlo" continuó, "Ayer murieron en España 400 personas por la pandemia" especificó, y por último aseguró que "Desde la OMS y los verdaderos expertos aconsejan evitar aglomeraciones".

Además de esto, proseguía escribiendo palabras que evidenciaban su total disconformidad: "Nuestra ministra se empeña en celebrar esas manifestaciónes para que empiece la cuarta ola antes de acabar la tercera" y también ha mostrado su apoyo al feminismo no revolucionario "Menos mal que la Ministra de Sanidad ha dicho que no va asistir. Porque no asistir no significa que no seamos feministas, significa que queremos evitar más muertes".

Estas palabras han sido enormemente aplaudidas por muchos de sus seguidores quienes no han dudado en demostrarle su apoyo: "Se puede decir más alto pero no más claro!!!" decía una, "Ojalá tengan un poco de cabeza y se queden en sus casas", suplicaba otra o "Gracias Ana por tu voz que compartimos millones de mujeres de este país", sentenciaba una tercera usuaria.

