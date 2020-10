Las conmovedoras palabas de Ana Obregón a Alessandro Lequio meses después de la muerte de su hijo Álex Lequio

Ana Obregón no logra superar la terrible pérdida de su hijo Álex Lequio que falleció a los 27 años víctima del cáncer. Desde entonces son varias las publicaciones que la actriz y presentadora ha compartido recordando a Álex, y ahora ha vuelto hacerlo con unas conmovedoras palabras con las que también da las gracias a Alessandro Lequio.

"Gracias Alessandro @alessandrolequiosr por haberme dado no solo lo más importante de mi vida, sino “la vida”. Porque el día en que nació nuestro hijo Áless, ese día en realidad quien nació fui yo", comienza diciendo Ana junto a una foto de los tres abrazados el día de la graduación en la universidad de Álex.

Después escribe unas desgarradoras palabras dirigidas a su hijo: "Es curioso, no puedo recordar nada de mi vida antes de ti Aless, como tampoco puedo recordar estos meses sin ti. Se ha borrado todo. Lo único que siento cada segundo con lo que me queda de corazón son los 27 años que nos regalaste de inmensa felicidad, amor, lucha, ejemplo y genialidad. Aunque ahora me haya convertido en un pozo vacío de vida sin ti y lleno de tristeza sé que tu alma está unida eternamente a la nuestra. Y eso, a veces, me permite respirar. Gracias por habernos elegido como padres mi guerrero de luz".

