Ana Morgade estalla ante el acoso que ha recibido su familia

Ana Morgade ha hecho una publicación a través de sus redes sociales que ha llamado mucho la atención, y es que la presentadora e intérprete se ha tenido que poner seria y ha lanzado el siguiente mensaje a través de Instagram:

"Nadie tiene la culpa de que yo me dedique a lo que me dedico. Ni mi familia, ni mis amigos. No consiento que se les acose, que se les dé el coñazo o se les importune. Por ningún motivo. Me sorprende tener que explicar esto, me sorprende tener que pedirlo", ha escrito la colaboradora de 'Zapeando'.

De esta manera Morgade denuncia el acoso que ha recibido su familia con una foto donde se puede leer sobre un cuaderno escrito a rotulador: "Dejad en paz a mi familia".