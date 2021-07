Ana Morgade y Dani Rovira, duras palabras contra Toni Cantó por sus declaraciones sobre el teatro en Cataluña

Toni Cantó y la Oficina del Español que Isabel Diaz Ayuso ha creado para él en la Comunidad de Madrid sigue generando controversia. Esta vez, han sido Ana Morgade y Dani Rovira quienes han respondido a unas declaraciones del político de hace dos años donde aseguraba: "No puedo trabajar en Cataluña por hacer teatro en español".

El nombre del ex político de Ciudadanos ha estado en boca de todos desde que el pasado miércoles la presidenta de la región madrileña le diera este puesto. De ahí que ahora esté en el ojo del huracán y su entrevista de enero de 2019 en El Español haya vuelto a ser recordada: "Es obvio que hay territorios donde por hacer teatro en español ya no puedes entrar, como en Cataluña. Yo hace años que no puedo trabajar allí por hacer teatro en español, y les pasa a muchísimas compañías y es un retroceso brutal. Si te significas políticamente en este país pagas un precio, y yo se que hay sitios donde no voy a poder ir y me parece una autentica vergüenza. Si los artistas son castigados por esto, se consigue una sociedad cada vez más limitada", afirmó Cantó.

Morgade ha sido durísima con un tuit publicado en su perfil. "No, chato: yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras shows de impro (improvisaciones) y standup", ha escrito. A lo que ha añadido: "No te contratan porque ERES MÁS MALO QUE LA DROGA".

Unas críticas a las que también se ha sumado el actor Dani Rovira, que ha señalado en su mensaje: "Igual he hecho más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano, sino con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor".

No han sido los únicos, ya que otros rostros tan conocidos como los de Pepón Nieto, Anabel Alonso o José Corbacho también han querido pronunciarse al respecto, dejando clara su postura al respecto.

