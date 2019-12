Una imagen que ha sorprendido mucho en redes sociales

Ana Morgade ha publicado la que ella ha considerado que es la foto "adecuada" para para despedir este año 2019. Una imagen que no puede ser más natural donde la presentadora de 'yu, no te pierdas nada' de Europa FM se ha fotografiado mientras hace caca: "Aquí me tenéis, ésta es mi cara mientras hago caca. Sí. Habéis leído bien. Feliz año a todas, queridas". ¡En el vídeo te la enseñamos!