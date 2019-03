Ana Milán reaparece muy delgada tras divorciarse de Fernando Guillén Cuervo

El matrimonio de Ana Milán y Fernando Guillén Cuervo se terminaba el pasado 15 de enero tras firmar su divorcio. Muchos han sido los rumores que vaticinaban este final de la pareja, algo que ha terminado siendo realidad.

La actriz ha reaparecido por primera vez desde la noticia ante los medios y ha llamado mucho la atención su estado físico. Y es que Ana está mucho más delgada que de costumbre. Así, vestida con un elegante diseño negro, Milán sonreía a los medios a los que habló sobre su tercer exmarido.

"Fernando es un hombre maravilloso (...) al que quiero con todo mi corazón (...) y yo una mujer estupenda. Nos queremos mucho, entre la familia de Fernando y yo, y así será siempre", decía sobre él. Aunque no le sentó tan bien cuando le preguntaron directamente por el divorcio: "Eso son cosas tan íntimas, tan de cada uno que no sé ni cómo os atrevéis. No se preguntan esas cosas", declaraba enfadada.